Stichflamme in Kirchberger Gasthausküche: Wirt blieb unverletzt

Kirchberg in Tirol – Dank seiner geistesgegenwärtigen Reaktion wurde am Montag ein Gastahauspächter in Kirchberg nicht verletzt. Der Koch bereitete am Nachmittag einen Cateringauftrag in seiner Küche vor. Als er einen halben Liter Speiseöl in die erwärmte Einsatzpfanne des Elektro-Kippbratherdes einfüllte, überhitze das Öl völlig unerwartet. Es gab eine Stichflamme.