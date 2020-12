Schneefall lässt am Nachmittag nach: Osttirol kann bald aufatmen

Durch die Schneelast umgestürzte Bäume in Kals. © EXPA/JOHANN GRODER

Lienz, Innsbruck – Nach den massiven Schneefällen der vergangenen Tage herrschte auch am Mittwoch in Osttirol weiterhin große Lawinengefahr der Stufe vier auf der fünfstufigen Gefahrenskala, also große Gefahr. In der Nacht kamen 40 bis 60 Zentimeter Neuschnee dazu. Auch in Nordtirol schneit es seit der Nacht auf Mittwoch bis in die Täler, in tiefen Lagen des Unterinntals kann der Schneefall tagsüber in Schneeregen übergehen.

Zahlreiche Straßen in Osttirol waren nach wie vor gesperrt, Haushalte immer noch ohne Strom. Die gute Nachricht: Die Lawinengefahr nimmt allmählich ab, berichtet der Warndienst. Auch Reinhard Prugger von den Meteo Experts bestätigt: „Am Vormittag schneit es noch, aber am Nachmittag lässt der Schneefall nach und die Lage entspannt sich."

📸 | Bilder aus Osttirol:

Aufgrund der gegebenen Gefahr wurde zu „großer Zurückhaltung“ im alpinen Gelände aufgefordert. An steilen Hängen seien jederzeit Nass- und Gleitschneelawinen möglich, vereinzelt auch sehr große, wurde gewarnt. Neu- und Triebschnee der vergangenen Tage seien in allen Expositionen oberhalb der Waldgrenze störanfällig. Dabei nahmen laut Experten Anzahl und Größe der Gefahrenstellen mit der Höhe zu.

📽️ Video | Eindrücke aus Osttirol

Bis die Lawinengefahr wieder in einen weniger bedenklichen Bereich sinkt, wird es auch noch ein wenig dauern, vorerst sind jedoch keine großen Neuschneemengen mehr zu erwarten, erklärt Prugger. Osttirol steht in den kommenden Tagen zwar immer noch unter dem Einfluss eines Tiefs, wird davon aber nur noch gestreift. Seit Freitagnachmittag ist Osttirol im Ausnahmezustand. Straßen- und Bahnsperren, Murenabgänge und Stromausfälle waren die Folge.

In Nordtirol galt am Mittwoch verbreitet Lawinenwarnstufe drei, also erhebliche Gefahr. Auch hier waren an steilen Grashängen Nass- und Gleitschneelawinen zu erwarten. Lawinen konnten bereits durch die Belastung einzelner Wintersportler ausgelöst werden.

📽️ Video | Rudi Mair (Lawinenwarndienst) am Montag in Osttirol:

Entspannung auch bei Stromversorgung, Tinetz weiter im Einsatz

Die nahende Entspannung zeigte sich auch bei der Stromversorgung. In Osttirol waren am Mittwoch noch 2500 Haushalte ohne Strom, in Nordtirol konnten alle Störungen behoben werden, sagte Christian Ammer von der Tinetz. Dies sei allerdings nur eine „Momentaufnahme", betonte er. In Osttirol würden die größten Herausforderungen in der Erreichbarkeit der Störstellen liegen. Immer wieder würden etwa Bäume auf Leitungen stürzen, die Einsatzkräfte „stehen bis zu den Schultern im Schnee", berichtete Ammer. Unter anderem mit drei Hubschraubern werde nun versucht, die Probleme zu beheben.

🚧 Straßensperren und Stromausfälle in Tirol ▶️ Alle aktuellen Straßensperren und Behinderungen in Tirol sind auf der Homepage des ÖAMTC zu finden. ▶️ Die aktuellen Versorgungsunterbrechungen im Überblick

Die Schneelasten hielten die Einsatzkräfte weiter auf Trab. So wurde im Osttiroler Gaimberg in der Nacht auf Mittwoch ein Einfamilienhaus beschädigt, berichtete die Polizei. Eine Terrassenüberdachung stürzte ein, während die Feuerwehr noch daran arbeitete, die Schneemassen zu beseitigen. Es wurde niemand verletzt, die betroffene Familie musste die Nacht bei Bekannten verbringen und konnte nicht in ihr Haus zurückkehren.

Straßen nach wie vor gesperrt, ähnliches Bild in Südtirol

Auch auf den Straßen waren die Auswirkungen ebenso weiter deutlich zu spüren. Zahlreiche Bundes- und Landesstraßen waren noch gesperrt. Die Felbertauernstraße (B108) zwischen Huben und Matrei in Osttirol konnte nicht befahren werden sowie die Brennerstraße (B182) zwischen Mühlbachl und Schönberg im Stubaital. Zudem herrschte zwischen Gries am Brenner und Brenner Schneekettenpflicht.

Zwischen Gasthof Stefansbrücke und Abzweigung Schönberg kam es auf der Brennerstraße zu einigen Hangrutschungen sowohl bergseitig (l.) als auch talseitig. © Land Tirol/Außerlechner

In Südtirol zeigte sich indes ein ähnliches Bild. Mittwochfrüh waren 2300 Haushalte ohne Strom, die Feuerwehren absolvierten während der Nacht 150 Einsätze. Die Lawinengefahr blieb hoch, in großen Teilen Südtirols galt wie in Osttirol die Warnstufe „4". Zahlreiche Passstraßen waren gesperrt sowie die Gadertaler Staatsstraße. Auch einige Zugstrecken konnten nicht freigegeben werden, darunter die Brennerbahnlinie und die Pustertalbahn. In Südtirol rechnete man aber ebenfalls mit einer Entspannung, in den vergangenen zwölf Stunden seien die Niederschlagsmengen gering gewesen, teilte das Land mit.