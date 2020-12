36-Jähriger stürzte bei Klettertour am Wilden Kaiser rund 100 Meter ab

Kirchdorf i. T. – Bei einer Klettertour am Wilden Kaiser ist am Dienstag ein 36-Jähriger rund 100 Meter abgestürzt. Der Einheimische war mit zwei Begleitern (35, 47) unterwegs, als er plötzlich ausrutschte und über steiles Felsgelände in die Tiefe fiel. Er erlitt schwerste Verletzungen und wurde vom Rettungshubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen.