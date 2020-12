Sechsjährige in Deutschland in Fluss geworfen: Erste Hinweise eingegangen

Halle – Im Fall der aus einem Fluss geretteten Sechsjährigen haben die Ermittler in Halle erste Hinweise erhalten. Ob darunter auch eine heiße Spur sei, könne nicht gesagt werden, erklärte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Halle am Mittwoch mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen. Zuvor waren zwei Phantombilder eines Tatverdächtigen veröffentlicht worden.

Was genau an dem Morgen geschah, blieb zunächst unklar. Das Mädchen wohnt mit seinen Eltern in Halles Innenstadt. Am Sonntag wurde das Kind letztmalig gegen 7.30 Uhr in der Familienwohnung gesehen und anschließend als vermisst gemeldet.