Homer wird zum Österreicher: „Die Simpsons" heute neu vertont im ORF

Wien – Heute Abend, 17.35 Uhr: Diesen Termin sollten sich Simpsons-Fans schon mal rot im Kalender markieren. Denn für sie gibt es ein frühes Weihnachtsgeschenk in ORF 1: Homer, Marge und Co. verwandeln sich nämlich in echte Österreicher. Dafür wurde die Episode „Weihnachten in Florida" neu vertont. Robert Palfrader (Homer), Chris Lohner (Marge), Paul Pizzera (Bart) und Yasmo (Lisa) leihen der beliebten Familie aus Springfield ihre Stimmen.