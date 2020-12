Resultate zu Corona-Impfstoffkandidat erstmals in Fachjournal publiziert

Die in The Lancet publizierten Daten beziehen sich nur auf den Impfstoff-Kandidaten von AstraZeneca. Zwei weitere Impfstoff-Kandidaten sind im Zulassungsprozess derzeit deutlich weiter. Dabei handelt es sich einmal um den Impfstoff von Pfizer/BioNTech und um jenen von Moderna. Der Impfstoff, der bereits in Großbritannien verabreicht wird, ist jener von Pfizer/BioNTech. In Europa wird derzeit noch geprüft, bevor Ende des Monats mit einer Entscheidung über die Zulassung dieses Impfstoffs gerechnet wird.