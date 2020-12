Neue Studie: Binge Watching zerstört Genuss von Serien

Pittsburgh – Binge Watching, also das Ansehen einer Vielzahl von Serien-Episoden am Stück, schadet sowohl dem Genuss der Zuschauer als auch Streaming-Diensten wie Netflix. Je intensiver Menschen in kurzer Zeit eine Serie anschauen, desto weniger gefällt ihnen diese Erfahrung. Deswegen neigen solche Zuschauer eher dazu, ihre Abonnements zu kündigen, besagt eine Studie der Carnegie Mellon University.

„Wenn Menschen angenehme Erfahrungen wie TV-Serien in ihrem eigenen Tempo schauen dürfen, passiert oft das, was wir einen 'hedonischen Verfall' nennen", sagt Studienleiter Jeff Galak. Beim hedonischen Verfall nimmt der Genuss einer eigentlich positiven Erfahrung durch häufige Wiederholungen zunehmend ab.

„Sind Zuschauer gezwungen, ihren Konsum zu verlangsamen, genießen sie die Erfahrung meist deutlich stärker und auch über einen längeren Zeitraum. Episoden sollten deshalb auch in größeren zeitlichen Abständen erscheinen", so Galak. Beim Binge Watching gehen dem Publikum schnell die Inhalte aus, für die es sich wirklich interessiert. Werden Zuseher auf der Suche nach etwas Neuem nicht fündig, stellt sich Ernüchterung ein. Vor allem neue Kunden mit einem Test-Abo schauen so schnell alles, was sie anspricht, woraufhin ein Bezahl-Konto überflüssig wird. (pte)