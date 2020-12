Lage in Osttirol entspannt sich weiter, noch 1500 Haushalte ohne Strom

Mitarbeiter der Straßenmeisterei befreien die Fahrbahnen von den Schneemassen. © EXPA/ JFK

Lienz – In Osttirol hat sich die Lage nach den heftigen Schneefällen weiter entspannt. Am Donnerstagvormittag waren laut Christian Ammer von der Tinetz noch rund 1500 Haushalte ohne Strom, am frühen Nachmittag waren laut Tinetz-Störungsseite noch elf Gemeinden betroffen. Die Niederschläge hätten zum Glück aufgehört und über Nacht seien keine weiteren Störungen mehr hinzugekommen, berichtete Ammer.

Die Mitarbeiter der Tinetz stehen seit Tagen im Dauereinsatz. © EXPA/ JFK

Der größte erschwerende Faktor war nach wie vor die Zugänglichkeit zu den Störstellen. In enger Abstimmung mit den Lawinenkommissionen versuchte man die Monteure der Tinetz zu den Störstellen zu bringen. Gleichzeitig wurde mit Hubschraubern und dem sogenannten „Down-Wash“-Effekt der Rotoren versucht, die Stromleitungen von der Schneelast zu befreien. Teilweise seien auch Aggregate zur Stromversorgung in die Täler gebracht worden, so etwa ins Lesach- und ins Villgratental.

Für die kommenden Tage sah Ammer eine weitere Entspannung der Lage. Die Monteure müssten aber sicher noch das gesamte Wochenende durcharbeiten. Wann die Stromversorgung in Osttirol wieder komplett hergestellt sein wird, konnte Ammer jedoch noch nicht prognostizieren.

📽️ Video | Hilfskräfte im Dauereinsatz

Aufgrund der zunehmenden Entspannung wird auch die Bezirkseinsatzleitung mit heute, Donnerstag, ihre Tätigkeit beenden, teilte das Land mit. „Jetzt beginnen die Aufräumarbeiten nach diesen Rekordschneefällen“, erklärte Bezirkshauptfrau Olga Reisner.

Nach Auskunft des Landes wird die Gailtalstraße (B111) bei Untertilliach derzeit für eine einspurige Verkehrsführung von Schnee freigefräst. Auf Kärntner Seite bestehe nach einem Lawinenabgang aktuell jedoch keine Möglichkeit, die Straße zu räumen, weshalb eine ungehinderte Fahrt von Osttirol nach Kärnten auf der B111 vorerst nicht möglich sei.

Straßensperren und Stromausfälle in Tirol ⛔ Alle aktuellen Straßensperren und Behinderungen in Tirol sind auf der Homepage des ÖAMTC zu finden. ⚡ Die aktuellen Versorgungsunterbrechungen im Überblick

Höchste Aufmerksamkeit müsse nun auf die Schneelast auf den Dächern gelegt werden, erklärte Reisner. „Aufgrund der Schneefeuchte und der Regenniederschläge ist die Schneelast teilweise als hoch einzustufen“, warnte Reisner. Auf der Homepage der Bezirkshauptmannschaft Lienz wurde eine Excel-Tabelle zur Berechnung der Schneelast bereitgestellt. Trotzdem wurde auf die Beiziehung eines Statikers im Anlassfall hingewiesen.

Neben den Blaulichtorganisationen habe auch das Bundesheer massive Unterstützung geleistet, so Reisner. „Am Flugplatz in Nikolsdorf hilft das Bundesheer mit einem Notstromaggregat zum Betanken der Hubschrauber, da es hier einen Stromausfall gibt und die Betankungsanlage ausgefallen ist“, erklärte die Bezirkshauptfrau. Auch beim Räumen der B111 sowie beim Abschöpfen des Daches der Ortsstelle Lienz des Roten Kreuzes sei das Heer im Einsatz gestanden.

Lawinengefahr sinkt weiter