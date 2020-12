Tamponsteuer wird halbiert: „Zu menstruieren ist kein Luxus“

Wien – Die Umsatzsteuer auf Damenhygiene-Artikel – auch Tamponsteuer genannt – wird in Österreich von 20 auf zehn Prozent halbiert. Der entsprechende Beschluss wird am heutigen Donnerstag per Abänderungsantrag im Nationalrat gefällt. Ausverhandelt haben das Frauenministerin Susanne Raab (ÖVP) und Grünen-Klubobfrau Sigrid Maurer. Die Senkung der Umsatzsteuer betrifft unter anderem Produkte wie hygienische Binden, Tampons aller Art, Menstruationstassen sowie Slipeinlagen.