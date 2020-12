„Gesperrte Piste heißt Lebensgefahr": Mahnung zu Vorsicht bei Touren in Skigebieten

Innsbruck – Der Alpenverein, die Seilbahnwirtschaft und das Land Tirol haben am Donnerstag zu Vorsicht bei Touren in Skigebieten aufgerufen. Bis zur Öffnung der Lifte am 24. Dezember seien die Pisten nicht gesichert, Sperren müssten unbedingt beachtet werden. Bis dahin seien Pistentouren vom Gefährdungspotenzial her Skitouren im freien Gelände gleichzusetzen.