Auf gefesseltem Schaf bergab gerutscht: Geldstrafen für Tierquäler in Linz

Linz, Gramastetten – Ein 24-Jähriger, der zwei Schafe und seinen Hund brutal gequält hat, und sein gleichaltriger Freund, der ihn dabei für eine Instagram-Story filmte, haben am Donnerstag in Linz bedingte Haftstrafen von fünf bzw. vier Monaten und unbedingte Geldstrafen in der Höhe von 3600 bzw. 1200 Euro ausgefasst. Der erstangeklagte Syrer hatte u.a. einem Schaf mit Kabelbindern die Beine zusammengebunden, sich auf das Tier gelegt und war auf ihm eine Böschung hinuntergerutscht.