Advent-Tipp: „Tiroler Ton Tris" mit Überraschungsmusik von heimischen Künstlern

Innsbruck – Zwei Tiroler Kulturvereine hatten zu Winterbeginn eine ganz besondere Idee, wie Tiroler Musiker in Zeiten wie diesen nicht ins Vergessen geraten. „LoR. Legends of Rock" und „TonArtTirol" riefen heimische Künstler Anfang Dezember dazu auf, ihre Tonträger zu schicken. Innerhalb einer Woche trudelten schon die CDs von knapp 70 Künstlern und Bands aus den verschiedensten Musikrichtungen ein – und das Projekt „Tiroler Ton Tris" konnte starten.

Passend zu Weihnachten fingen die beiden Vereine an, Päckchen daraus zu schnüren: mit jeweils drei verschiedenen CDs als Überraschungsinhalt. „Von Jazz, Pop, Blues, Indie, Elektro, Rock über Mundart, Volksmusik bis hin zu Metal, Irish Folk und sogar traditionell indischer Musik ist darin alles vertreten, was die Tiroler Musikszene so vielfältig und einzigartig macht", so die Verantwortlichen über ihr „Geschenk".