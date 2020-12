Schlüsselprobleme gelöst: EU-Gipfel einig bei Budget und Aufbaufonds

Brüssel – Die EU-Staaten haben sich am Donnerstagabend beim EU-Gipfeltreffen in Brüssel nach einem Streit um die Rechtsstaatlichkeit auf das 1,8 Billionen schwere Finanzpaket geeinigt. Das verkündete EU-Ratschef Charles Michel auf Twitter.

Im Streit über das Finanzpaket wurde intensiv nach einem Ausweg gesucht, weil die EU sonst mit einem Notbudget ins Jahr 2021 starten müsste und auch die 750 Milliarden Euro Corona-Hilfen nicht starten könnten. Ungarn und Polen wollten ursprünglich verhindern, dass die Auszahlung von EU-Geld künftig an die Einhaltung von Rechtsstaatsprinzipien geknüpft wird.

Beim EU-Gipfel stimmten nach Angaben von EU-Ratspräsident Charles Michel alle 27 Mitgliedstaaten am Donnerstag in Brüssel für den Kompromissvorschlag. "Jetzt können wir mit der Implementierung beginnen und unsere Volkswirtschaften wieder aufbauen", erklärte Michel am Donnerstagabend.