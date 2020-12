Rapid schied in Europa League aus, WAC steigt dank Sieg auf

Magnus Wolff Eikrem schoss die Norweger mit einem Doppelpack (12., 46.) in die K.o.-Runde. Marcel Ritzmaier (43.) hatte Rapid mit seinem Treffer zum 1:1 (43.) hoffen lassen, doch der norwegische Spielmacher brachte die Gäste rund 20 Sekunden nach Wiederbeginn neuerlich in Führung. Der Ausgleich von Melih Ibrahimoglu (90.) kam für eine Wende zu spät.

Der WAC hat am Donnerstagabend mit dem erstmaligen Einzug in die K.o.-Phase der Fußball-Europa-League Geschichte geschrieben. Die Kärntner setzten sich im Heimduell mit Feyenoord Rotterdam mit 1:0 durch und holten sich dank einem Plus von fünf Punkten auf die Niederländer das zweite Sechzehntelfinal-Ticket in der Gruppe K neben dem Tabellenersten Dinamo Zagreb. Zum Matchwinner avancierte Dejan Joveljic (31.). Dem WAC hätte schon ein Remis für den Aufstieg genügt.