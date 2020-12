Frankreich verhängt Ausgangssperre für die Silvesternacht

"Wir sind noch nicht am Ende der zweiten Welle angekommen", betonte Regierungschef Castex in einer Pressekonferenz. Die nächtliche Ausgangssperre tritt bereits am kommenden Dienstag in Kraft und beginnt anders als zunächst erwogen bereits um 20.00 statt um 21.00 Uhr. Nur am Heiligen Abend dürfen sich die Menschen frei bewegen und zur traditionellen Mitternachtsmesse gehen.