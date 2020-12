Corona-Antikörperstudie: Innsbrucker Mediziner Deisenhammer im TT-Studio

Die, die Covid hatten, seien immun und könnten auch keine anderen anstecken, erklärt der Leiter der Neuroimmunologie an der Med-Uni Innsbruck, Florian Deisenhammer. Warum die Genesenen sich frei bewegen könnten, erklärt er im TT-Studio ebenso wie den Umstand, dass in Ischgl aufgrund der entstandenen Herdenimmunität so gut wie niemand mehr krank geworden ist.