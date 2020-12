Kuba schafft doppeltes Währungssystem ab dem 1. Jänner ab

Havanna – Kuba will kommendes Jahr sein doppeltes Währungssystem abschaffen. Der Peso cubano und der Peso convertible, die derzeit parallel in dem kommunistischen Inselstaat im Umlauf sind, würden ab dem 1. Jänner 2021 zusammengeführt, sagte Staatschef Miguel Díaz-Canel am Donnerstag (Ortszeit) im Staatsfernsehen. Der Wechselkurs der neuen Einheitswährung wurde auf 24 kubanische Pesos für einen US-Dollar festgelegt.