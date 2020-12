Leader Lafnitz will nicht in die Bundesliga: „Müssen die Kirche im Dorf lassen"

Lafnitz – Der in der 2. Liga aktuell an der Tabellenspitze liegende SV Lafnitz will den Sprung in die Bundesliga nicht wagen. Wie Obmann Bernhard Loidl gegenüber der Krone anmerkte, sei der Aufstieg kein Thema. "Wir sind immer noch eine 1.500-Seelen-Gemeinde, müssen die Kirche im Dorf lassen", meinte Loidl. Man werde nicht um eine Bundesliga-Lizenz ansuchen.