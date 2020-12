Gratis-Masken für Ältere, Empörung auch nach Rücknahme von Polizei-Hausbesuchen

In der letzten Nationalratsitzung in diesem Jahr war der Punkt des Gesundheitspakets, der der Polizei mehr Befugnisse erteilt, sehr umstritten. Dass diese ursprünglich sogar in Wohnungen die Einhaltung der Quarantäne hätte kontrollieren können, sorgte sogar nach Rücknahme des Passus für Empörung.