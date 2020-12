Doping-Verfahren gegen Mark S. vor Abschluss: Urteil am 15. Januar

München – Im Doping-Prozess gegen den Mediziner Mark S. und vier Mitangeklagte soll am 15. Januar ein Urteil fallen. Das kündigte das Landgericht München am Freitag an. Zuvor hatten die Verteidiger zugestimmt, auf persönliche Befragungen von noch neun ausstehenden Zeugen - darunter sieben Sportlern - zu verzichten. Stattdessen sollten von jenen Zeugen frühere Aussagen verlesen werden. Dadurch kann das Verfahren beschleunigt werden; vor Weihnachten aber könne der Prozess anders als ursprünglich geplant nicht beendet werden.