Zwei Lawinen in Obertilliach, Gefahr geht am Wochenende in Osttirol zurück

Lienz, Obertilliach – Nach den anhaltenden Schneefällen in den letzten Tagen laufen auch am heutigen Freitag die Aufräumarbeiten in Osttirol weiter. Am Donnerstagnachmittag hatte sich, wie berichtet, eine Gleitschneelawine oberhalb der Gailtalstraße (B111) gelöst. In der Nacht kam es dann im Bereich Leiten zu einem weiteren Lawinenabgang. Die Straße wurde in der Früh wieder freigeräumt, teilte das Land in einer Aussendung mit.