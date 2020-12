Tirolerin Hauser überzeugte im Sprint in Hochfilzen mit Top-Ten-Ergebnis

Hochfilzen – Die Tirolerin Lisa Hauser holte am Freitag im Biathlon-Weltcup den ersten Top-Ten-Rang für das österreichische Team in dieser Saison. Die noch bis nächsten Mittwoch 26-Jährige wurde zum Auftakt der ersten von zwei Wettkampf-Wochen in Hochfilzen mit einem Schießfehler Neunte des 7,5-km-Sprints (+34,1), auf die fehlerfrei gebliebene weißrussische Siegerin Dsinara Alimbekawa fehlten ihr 34,1 Sekunden. Auf die Plätze zwei und drei kamen Tiril Eckhoff (NOR) und Franziska Preuss (GER).