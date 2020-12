Baufortsetzung im Abschnitt Pfons-Brenner im Herbst 2021

Innsbruck – Nachdem die Errichtergesellschaft des Brenner Basistunnels den Bauvertrag mit dem vom Porr-Konzern angeführten Konsortium des Bauloses Pfons-Brenner gekündigt hat, werden die Bauarbeiten in diesem Abschnitt vermutlich erst im Herbst 2021 wieder aufgenommen. Dies teilte die BBT SE am Freitag in einer Aussendung nach einer Sitzung des Aufsichtsrats am Donnerstag mit.