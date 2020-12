Weihnachten einzige Kontakt-Ausnahme, Möglichkeit für Maskenpflicht im Freien

Wien – Nachdem am Heiligen Abend und am Christtag Treffen mit zehn Personen erlaubt sind, gilt ab dem 26. Dezember wieder die jetzige Regel mit sechs Erwachsenen und sechs Kindern aus maximal zwei Haushalten. Das ist auch für die Silvesterfeierlichkeiten so vorgesehen, sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) bei einem Pressestatement am Freitagabend. Es gelten weiterhin auch nächtliche Ausgangsbeschränkungen von 20.00 bis 6.00 Uhr. Diese entfallen jedoch in der Silvesternacht.