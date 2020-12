„Letztes Jahr hatte man vor manchen Spielen ein bisschen Bauchweh“

Wattens – Selbst für einen Routinier gibt es noch Premieren. Erstmals spielt WSG-Kapitän Ferdinand Oswald am Sonntag (14.30 Uhr) in der modernsten Fußball-Arena Österreichs, dem Allianz Stadion von Rapid Wien. Im Vorjahr hatte der Schlussmann das Match beim Rekordmeister wegen einer Sperre verpasst.

Das tut Oswald auch, wenn er auf die starken, persönlichen Leistungen in den vergangenen Wochen zurückblickt: „Die sollen andere beurteilen. Wichtig ist, wie es für die Mannschaft läuft.“ Und in diesem Zusammenhang spricht die Tabelle – egal was am Sonntag in Wien passiert, die WSG bleibt Sechster – eine klare Sprache. „Es ist ein anderes Gefühl in der Mannschaft, ein anderer Zusammenhalt. Es macht Spaß. Letztes Jahr hatte man, ehrlich gesagt, vor manchen Spielen ein bisschen Bauchweh, jetzt freut man sich auf jedes Match“, erklärt Oswald.