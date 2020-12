Tirol Werbung trotz Coronakrise optimistisch für Wintersaison

(Symbolbild) © Tirol Werbung

Innsbruck – Die Tirol Werbung will sich trotz der in vielen europäischen Ländern noch angespannten Situation rund um das Coronavirus nicht den Optimismus in Hinblick auf die bevorstehende Wintersaison nehmen lassen. Man wolle vor allem auf eine Informationskampagne zu den geltenden Corona-Maßnahmen setzen, sowohl für Gäste als auch für Betriebe. Studien zeigen jedoch, dass die Lust auf Winterurlaub bei ausländischen und inländischen Gästen durchwachsen ist.

„Mit einem Start für die wichtigsten Nahmärkte hoffentlich im Laufe des Jänners, den Semesterferien im Februar und dem frühen Ostertermin Anfang April sind die Möglichkeiten für einen stabilen Verlauf in der zweiten Winterhälfte durchaus vorhanden", hieß es von Tirol Werbung-Geschäftsführer Florian Phleps gegenüber der APA. Man habe bereits eine Werbekampagne in der Schublade, mit deren Ausspielung in den Märkten abhängig vom Infektionsgeschehen begonnen werde. Locken möchte man die Urlauber mit dem Motto „Tirol – zurück zu Dir".

Im mit Abstand wichtigsten Herkunftsmarkt für Tirol – Deutschland – zeigte sich jedoch zuletzt eine gedämpfte Lust auf Winterurlaub. Wie im Oktober aus einer repräsentativen Erhebung des Meinungsforschungsinstituts YouGov hervorging, wollen 31 Prozent der befragten Wintersport-Urlauber heuer auf den Urlaub verzichten, 45 Prozent würden ihn zumindest dann nicht antreten, wenn ihre Urlaubsregion als Risikogebiet erklärt wird.

Deutsche mit wenig Lust auf Skiurlaub, Niederländer reisefreudiger

Reisefreudiger waren die Niederländer. Bei einer Umfrage des Reiseverlags Spalder Media Group von Anfang November unter 2823 Skiurlaubern gaben 73 Prozent an, dass sie ihren Winterurlaub antreten wollen. Knapp 60 Prozent jener, die bereits gebucht haben, wollen dies auch so belassen. 16 Prozent meinten, dass sie noch nicht wissen, ob sie Skifahren gehen wollen. Deutlich waren jedoch die Gründe jener, die sich gegen einen Skiurlaub entschieden hatten: In dieser Gruppe gaben 95 Prozent an, dass dies direkt mit dem Coronavirus zu tun habe.

TT-ePaper testen und eine von drei Gasser Tourenrodeln gewinnen Die Zeitung kostenlos digital abrufen, das Testabo endet nach 4 Wochen automatisch. Jetzt teilnehmen Ich bin bereits Abonnent

Vorsichtiger waren aber auch die Österreicher selbst. Nach einer Marketagent-Umfrage vom November unter 500 Personen zeigte sich, dass ein Drittel der Österreicher auf Winter-Urlaub fahren möchte. 82 Prozent gingen davon aus, dass das Virus ihre Urlaubspläne negativ beeinflussen wird.