Deutsche Eggert/Benecken verhinderten Doppelsieg für Österreichs Rodler

Thomas Steu und Lorenz Koller konnten nach drei Siegen am Stück diesmal auch mit Platz zwei gut leben.

Oberhof – Die österreichischen Doppelsitzer-Duos Thomas Steu/Lorenz Koller (+0,155) und Yannick Müller/Armin Frauscher (+0,196) haben am Samstag beim Weltcup der Kunstbahn-Rodler in Oberhof die Ränge zwei und drei belegt. Der Sieg ging an die deutschen Halbzeit-Führenden Toni Eggert/Sascha Benecken.