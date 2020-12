Ab 19. Dezember dauerhaft kostenlose Antigentests für Tiroler Bevölkerung

Mit dem Angebot will Platter „eine drohende Weiterverbreitung des Virus" verhindern. © EXPA/JOHANN GRODER

Innsbruck – Ab kommendem Samstag gibt es für alle Tiroler ab sechs Jahren die Möglichkeit, sich gratis auf das Coronavirus testen zu lassen. Das gaben Landeshauptmann Günther Platter und LHStv. Ingrid Felipe am Samstagnachmittag in einer Aussendung des Landes bekannt. Dass Neuinfektionen über die Weihnachtsfeiertage „in die Höhe schießen", soll mit diesem Serviceangebot verhindert werden, so Platter.

Am vergangenen Wochenende waren im Zuge der Aktion „Tirol testet" 226.451 Personen bereits getestet worden – etwa gleich viele wie insgesamt seit Beginn der Pandemie in Tirol. Rund 500 der mittels Antigentest positiv getesteten 650 Personen wurden bei der Überprüfung mit PCR-Verfahren als infiziert bestätigt. „Damit konnten in hunderten Fällen eine drohende Weiterverbreitung des Virus verhindert und mögliche Infektionsketten eingedämmt werden. Darauf müssen wir unsere Teststrategie weiter aufbauen und das Testangebot für unsere Bevölkerung möglichst unkompliziert erweitern“, gibt Platter die weitere Richtung vor.

Voranmeldung für gratis Tests ab Mittwoch

Für die künftigen Antigen-Tests ist eine Voranmeldung nötig, die ab kommenden Mittwoch ab 17 Uhr auf www.tiroltestet.at möglich ist. Durchgeführt werden sollen die Tests tirolweit über Screeningstraßen und mobile Einheiten. In jedem Bezirk werde es demnach eine Teststraße geben, in der Stadt Innsbruck sogar mehrere. Die Auswertung erfolgt vor Ort in den Screeningstraßen. Die Verständigungen werden automatisiert abgewickelt, die Testpersonen erhalten eine SMS mit dem Ergebnis.