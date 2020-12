Sturm Graz setzte Erfolgslauf auch gegen die Admira fort

Sturm Graz feierte am Samstag nach Anlaufschwierigkeiten einen letztlich souveränen 3:0-Sieg über die Admira gefeiert. Die "Blackys" schafften damit den vierten Sieg in der Bundesliga en suite, während die Niederösterreicher nach guter Leistung in der ersten Hälfte auf den letzten Tabellenplatz zurückfielen. Sturm wahrte den Anschluss zum Spitzentrio LASK, Salzburg und Rapid und überholte die Wiener vorerst sogar dank der besseren Tordifferenz.