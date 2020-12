Couch verbrannte auf der A12 bei Wörgl

Wörgl – Auf einem Anhänger wollte ein 29-jähriger Pkw-Lenker am Samstagnachmittag eine Couch von Tirol nach Kärnten transportieren. Auf der Inntalautobahn kurz vor der Abfahrt Wörgl West sah er im Seitenspiegel plötzlich Flammen am Anhänger. Er hielt sofort am Pannenstreifen an.