Lösung für Dilemma? Land plant Versicherung fürs Tourengehen

Innsbruck – Der Unmut ist groß, die Situation absurd: Die Tiroler Skigebiete dürfen Corona-bedingt bekanntlich erst am 24. Dezember öffnen. Zugleich hat die Bundesregierung das Tourengehen auf Pisten oder Rodeln offiziell erlaubt. Auch der Schnee kam zur richtigen Zeit, doch mit der Präparierung der Pisten wurde die Tourenfreude getrübt. Viele Skigebietsbetreiber haben die Pisten vorsichtshalber gesperrt. Manche, wie am Patscherkofel, tolerieren zwar weiterhin die Tourengeher, andere allerdings sind rigoros. Schlussendlich kennt sich niemand mehr im Land aus.

Die Seilbahner fordern vor der Öffnung die Klärung von Haftungs- und Versicherungsfragen, der Österreichische Alpenverein kritisiert hingegen ihre mangelnde Handschlagqualität. Gerade in Zeiten wie diesen. „Ich bin richtig sauer, wir sollten doch froh sein, wenn sich die Tiroler in dieser Zeit körperlich betätigen“, sagt Präsident Andreas Ermacora.

Doch aus der Sicht der Tiroler Seilbahner geht es um den Versicherungsschutz der Betreiber. „Manche glauben, dass eine Öffnung mit einem schnellen Daumen nach oben erledigt ist, doch hier sind vorab wichtige Fragen zu klären“, sagt etwa Seilbahnobmann Franz Hörl. Josef Geisler will jetzt den Konflikt rasch lösen, „es darf in Tirol kein Keil zwischen Tourengeher und Skigebietsbetreiber getrieben werden“. Generell funktioniere es sehr gut, in vielen Skigebieten wie etwa am Glungezer bemühe man sich mit eigenen Tourengeherspuren um ein gutes Nebeneinander. Im Großraum Innsbruck gebe es naturgemäß gewisse Spannungen, gleichzeitig appelliert Geisler auch an die Sportfexen, sich an Regelungen zu halten.