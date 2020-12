Hauser in Hochfilzen-Verfolgung trotz Sturz und drei Schießfehler Zehnte

Hochfilzen - Die Tirolerin Lisa Hauser hat beim Biathlon-Weltcup in Hochfilzen am Sonntag einen weiteren Top-Ten-Platz geholt. Von Sprintrang neun wurde die 26-Jährige in der 10-km-Verfolgung bei drei Schießfehlern Zehnte (+1:31,6). Der Sieg ging an die Norwegerin Marte Olsbu Röiseland (2 Strafrunden), die weißrussische Sprintsiegerin Dsinara Alimbekawa (0/+13,9) wurde vor der Französin Julia Simon (3/+17,8) Zweite. Dunja Zdouc wurde 30. (3/+2:52,4), Katharina Innerhofer 40. (5/+3:23,7).