Betrunkenes Trio ging in Maurach auf Polizisten los: Beamte verletzt

Maurach – Drei Betrunkene sorgten in der Nacht auf Sonntag auf einer Gemeindestraße in Buch bei Maurach für einen Polizeieinsatz: Die Polizisten wollten kurz nach 2 Uhr Früh eigentlich einer 32-jährigen Frau zu Hilfe kommen, die im Zuge einer Auseinandersetzung von zwei Männern am Boden festgehalten wurde.