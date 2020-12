Warnung vor falschen Gerichtsvollziehern am Telefon

Wien – In den vergangenen Tagen haben sich vermehrt Betrüger am Telefon als Mitarbeiter eines Gerichts oder Gerichtsvollzieher ausgegeben, um ihre Opfer zu einer Zahlung zu veranlassen. Dabei waren die Telefone so programmiert, dass als anrufende Nummer jene eines Gerichts aufschien, warnte das Oberlandesgericht (OLG) Wien am Montag.