Schwierige Aufgaben für Salzburg und den WAC in der Europa League

Nyon – Österreichs letzte verbliebene Vereine im Europacup bekamen am Montag schwierige Gegner für das Sechzehntel-Finale in der Europa League zugelost.

Beide ÖFB-Vertreter bestreiten die ersten Begegnungen zuhause. Die Hinspiele steigen am 18., die Rückspiele am 25. Februar. Der WAC wird allerdings laut UEFA-Angaben bereits am Mittwoch, 24. Februar, in London gastieren, weil auch Tottenhams Stadtrivale Arsenal das Rückspiel zuhause bestreitet. (TT.com)