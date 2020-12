Tirol beschloss Haftpflichtversicherung nach Bedenken der Seilbahner

Innsbruck – Das Land Tirol hat nach haftungsrechtlichen Bedenken der Seilbahnwirtschaft für die diesjährige Wintersaison eine subsidiäre Haftpflichtversicherung mit einem Deckungsbetrag von zehn Millionen Euro abgeschlossen. Der Versicherungsschutz gelte ab sofort. Das zusätzliche Sicherheitsnetz des Landes soll zum Tragen kommen, wenn über die ohnehin bestehenden Versicherungen der Seilbahnen kein Versicherungsschutz gegeben ist, informierte das Land in einer Aussendung am Montag.

Wintersportler, insbesondere Tourengeher, seien derzeit in geschlossenen Skigebieten unterwegs. Das Ziel des Landes jedoch "war und ist, Wintersport zu ermöglichen", stellte LHStv. Josef Geisler (ÖVP) klar und fügte hinzu: "Nach dem ersten Schritt, wonach Bewegung in der freien Natur individuell nach den Corona-Regeln vor Öffnung der Lifte auch in Skigebieten zulässig ist, räumen wir mit einem zusätzlichen Sicherheitsnetz des Landes die der aktuellen Situation geschuldeten Bedenken der Seilbahnwirtschaft aus".