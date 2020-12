Schwere Sachbeschädigung: 23-Jähriger randalierte bei Party in Kufstein

Kufstein – In der Nacht auf Sonntag randalierte ein 23-Jähriger bei einer Feier in einer Studentenunterkunft in Kufstein. Laut Polizei schlug der Mann mehrere Scheiben von Brandmeldern ein. Er sprühte mit Feuerlöschern im Stiegenhaus und beschädigte die Eingangstür des Gebäudes.