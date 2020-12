18-Jähriger fuhr auf A12 bei Langkampfen auf Lkw auf

Langkampfen – In seinem Auto eingeklemmt wurde am Montagabend ein 18-jähriger Autofahrer bei einem schweren Autounfall auf der Inntalautobahn. Er war zuvor auf Höhe Langkampfen auf das Heck eines Sattelschleppers aufgefahren.

Der Unfall passierte gegen 20.30 Uhr, als der junge Österreicher hinter dem Lkw, der von einem 64-jährigen Italiener gelenkt wurde, her fuhr. Die beiden waren in Fahrtrichtung Kufstein unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr der 18-jährige PKW-Lenker plötzlich auf das Heck des Sattelauflegers auf. Im Anschluss an die Kollision geriet der Pkw auf die Überholspur und prallte gegen die Leitplanke, wo er schließlich zum Stillstand kam.

Der 18-Jährige wurde bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt und in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Er musste von der Feuerwehr Kufstein, die mit drei Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften ausgerückt war, aus dem Fahrzeug geborgen und anschließend von der Rettung in das Bezirkskrankenhaus Kufstein eingeliefert werden. Am Pkw entstand Totalschaden, der Lkw wurde am linken Heck leicht beschädigt. Die bei beiden Lenkern durchgeführten Alkomattests verliefen negativ. (TT.com)