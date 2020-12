Frauen belogen und beraubt: Falscher Arzt in Niederösterreich ausgeforscht

Die 37 Jahre alte Wienerin hatte am 19. November angezeigt, dass sie von einem unbekannten Täter betäubt und beraubt worden sei. Raub-Ermittler des LKA fanden sehr rasch heraus, dass ein ebenfalls 37-Jähriger aus dem Bezirk Wiener Neustadt sich auf Internet- bzw. Datingplattformen mit den Pseudonymen Dr. Prokop und Dr. Senner als Frauenarzt und Chirurg ausgegeben haben soll, um auf diese Weise Bekanntschaften zu Frauen zu finden. Mit der Wienerin und einer 31-Jährigen aus dem südlichen Niederösterreich soll er seit August in Kontakt gekommen und, so die Polizei, auch das Vertrauen der Frauen gewonnen haben. Bei Treffen an seiner Wohnanschrift soll er dann "Behandlungen bzw. Untersuchungen" durchgeführt haben.