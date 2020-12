Unbekannte beschädigten Pkw in Rietz: Polizei sucht Zeugen

Rietz – Seit dem 17. November wurde ein über Nacht am Parkplatz der Pfarrkirche zum Hl. Valentin in Rietz geparkter Pkw mehrmals an den Scheibenwischern und an den Rädern beschädigt. Dabei entstand ein Schaden im dreistelligen Eurobereich. Die Polizei Silz bittet unter Tel. 059133/7107 um zweckdienliche Hinweise. (TT.com)