Arzt Mark S. will Insider-Wissen für den Anti-Doping-Kampf anbieten

München - Der in die Dopingaffäre "Operation Aderlass" verwickelte Arzt Mark S. will sich nach dem Ende seines Strafprozesses in München und seiner Haftzeit im Anti-Doping-Kampf engagieren. Der 42-Jährige sagte, er wolle sein Insiderwissen anbieten, um künftige Betrüger zu schnappen oder präventiv gegen Doping im Sport zu arbeiten. Der Deutsche meinte zudem am Dienstag, dass er damit vielleicht "etwas zurückgeben, Ausgleich schaffen" könne.