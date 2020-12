Dreijährige auf Lesbos mutmaßlich vergewaltigt

Mehr als 7300 Menschen sind derzeit im Flüchtlingslager Kara Tepe auf Lesbos untergebracht. Das Camp wurde in dieser Woche nach tagelangen Regenfällen überflutet.

Lesbos – Wegen der mutmaßlichen Vergewaltigung eines dreijährigen afghanischen Mädchens im Flüchtlingslager Kara Tepe auf der griechischen Insel Lesbos haben die Behörden Ermittlungen aufgenommen. Das Mädchen sei blutend und halb bewusstlos am Montagabend in den Toilettenräumen des Lagers entdeckt worden, hieß es aus Kreisen des griechischen Migrationsministeriums am Dienstag.