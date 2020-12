Abschnitt der Defereggentalstraße wegen Lawinengefahr vorläufig gesperrt

St. Veit i. D. – Auf Empfehlung der Lawinenkommisson der Gemeinde St. Veit i. D. ist die L 25 Defereggentalstraße zwischen Plon und Innerstanzbrücke (Kilometer 9,40 bis Kilometer 11,80) untertags und in der Nacht vorläufig bis Donnerstag, 17. Dezember 2020, 6 Uhr Früh, gesperrt. Das teilte das Land Tirol am Dienstagnachmittag in einer Aussendung mit.

An den Randzeiten am Morgen bis in den Vormittag und am Abend wird die Straße für PendlerInnen, Versorgungs- und Erledigungsfahrten zu folgenden Zeiten geöffnet: