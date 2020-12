46-jähriger Arbeiter in Kirchberg mit schweren Verletzungen aufgefunden

Nachtflugeinsatz für den Rettungshubschrauber RK 2 in Kirchberg.

Kirchberg – Ein 46-jähriger Arbeiter ist Montagnachmittag in Kirchberg in einem Appartementhaus mit schweren Kopfverletzungen aufgefunden worden. Die Polizei ging davon aus, dass der Mann gestürzt war und sich dabei am Kopf verletzt hatte – weitere Ermittlungen sollen aber noch erfolgen.