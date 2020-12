Nach Kritik an Skigebiete-Verordnung: Hörl rudert zurück und lobt Kurz

Innsbruck – Nach seiner harschen Kritik an der türkis-grünen Bundesregierung wegen der geplanten Verordnung zur Öffnung der Skigebiete rudert der Tiroler ÖVP-Abgeordnete Franz Hörl nun zurück. Der Obmann des Fachverbandes der Österreichischen Seilbahnen in der Wirtschaftskammer dankte am Mittwoch Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), "dem die Bedeutung des Tourismus stets bewusst war und ist" und sprach von vielen schnellen und zielführenden Maßnahmen, die getroffen worden seien.