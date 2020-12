Das Tiroler „Piefke-Zebra“ zeigt auf: Baumann hat noch einiges vor

Dabei bewies der Hochfilzner mit Wohnsitz in Kiefersfelden in den letzten Jahren vielmehr eine Elefantenhaut, um jetzt beim tierischen Vergleich zu bleiben. Zuerst war da der verbissene und lange Kampf um den Anschluss im ÖSV-Team, dann die Aussichtslosigkeit eines Startplatzes und schließlich der Wechsel des deutsch-österreichischen Doppelstaatsbürgers (dank Ehefrau Veronika) zum deutschen Skiverband. Diese Geschichte war medial ein gefundenes Fressen und hinter vorgehaltener Hand versteckte sich so manch ein Lächeln.

Doch all diese Zwischentöne hat Baumann mit Klasse und harter Arbeit verstummen lassen. Mit Rang sieben bei der Kitzbühel-Abfahrt ließ der zweifache Familienvater (Magdalena, 4 Jahre, und Elisabeth, 1,5 Jahre) aufhorchen. Am Sonntag lag Baumann in der Abfahrt von Val d’Isère (FRA) bei der Zwischenzeit noch voran, wurde trotz früher Startnummer, die kein Vorteil war, am Ende Neunter.