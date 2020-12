US-Damen gaben im Abfahrtstraining in Val d'Isere den Ton an

Val d'Isere – Das erste Training für die beiden ersten alpinen Weltcup-Saisonabfahrten der alpinen Ski-Damen in Val d'Isere dominierten zwei US-Amerikanerinnen. Alice McKenis war in 1:46,78 Minuten um 0,13 Sekunden vor Breezy Johnson die Schnellste. Beste Österreicherin war die Salzburgerin Mirjam Puchner als Sechste (+0,65), die Steirerin Nicole Schmidhofer wurde Achte (+0,70). Der äußerst späte Start in die Speed-Saison war zuletzt von den Beteiligten sehnsüchtig erwartet worden.