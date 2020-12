Rekordhoch: Bitcoin durchbricht die 20.000-Dollar-Marke

Frankfurt – Der Höhenflug von Bitcoin geht weiter: Die älteste und wichtigste Cyber-Devise übersprang am Mittwoch die psychologisch wichtige Marke von 20.000 Dollar und stieg um mehr als vier Prozent auf ein Rekordhoch von 20.269 Dollar (16.696,05 Euro). Ende 2017 und in den vergangenen Wochen war der Bitcoin an dieser Schwelle mehrfach gescheitert.