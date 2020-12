Urteil: Luftverschmutzung für Tod von Mädchen in London mitverantwortlich

London – Die britische Justiz hat in einem bisher beispiellosen Urteil die Luftverschmutzung in London für den Tod eines neunjährigen Mädchens mitverantwortlich gemacht. Die schlechte Luftqualität habe "wesentlich beigetragen" zum Tod der kleinen Ella im Jahr 2013, befand der stellvertretende Untersuchungsbeamte für den Inner South Coroner's Court, Philip Barlow, am Mittwoch nach knapp zweiwöchigen Anhörungen zu dem Fall.