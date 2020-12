Kostenübernahme für Abtreibungen: Trump streicht Kalifornien Gelder

Los Angeles – Die US-Regierung hat dem Bundesstaat Kalifornien in einem Streit über die Kostenübernahme von Schwangerschaftsabbrüchen Bundesmittel in Höhe von 200 Millionen Dollar gestrichen. Gesundheitsminister Alex Azar erklärte am Mittwoch, Kalifornien habe gegen Bundesrecht verstoßen, indem der Bundesstaat Krankenversicherungen zur Übernahme der Kosten für eine Abtreibung verpflichte.